Пушков назвал Харрис будущим президентом США

Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-м Белый дом уже в качестве президента войдёт Камала Харрис, — говорится в сообщении сенатора.