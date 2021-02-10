Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пушков рассказал, как Харрис станет президентом США 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Пушков назвал Харрис будущим президентом США
Фото: globallookpress.com
Раскол в Республиканской партии США, наметившийся в ходе процедуры второго импичмента Дональда Трампа, может открыть дорогу в президентское кресло действующему вице-президенту Камале Харрис. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.
Сенатор в своём Telegram-канале отметил, что, хотя импичмент бывшего хозяина Белого дома пока «не вырисовывается», против него интригует «антитрамповское крыло» Республиканской партии.

Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-м Белый дом уже в качестве президента войдёт Камала Харрис, — говорится в сообщении сенатора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенат США назвал конституционным процесс импичмента Дональда Трампа. Об этом говорят результаты голосования. За то, что процедура не противоречит американской конституции, проголосовали 56 сенаторов, 44 высказались против. Трампа поддержали большинство членов Республиканской партии, но шестеро проголосовали вместе с демократами.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
News.ru: последние новости
Украина призвала деактивировать Twitter-аккаунт МИД РФ в Крыму Украина призвала деактивировать Twitter-аккаунт МИД РФ в Крыму Названы сроки возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке Названы сроки возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке СМИ узнали об увольнении ещё одного заместителя главы Минфина СМИ узнали об увольнении ещё одного заместителя главы Минфина
Комментарии
Политика , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Совет Федерации , Сенат США , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
00:17
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
Происшествия
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
00:20
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
Армия
Видео учений с экипажами армейской авиации
00:40
Видео учений с экипажами армейской авиации
Армия
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
00:52
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
Армия
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
01:22
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
Наука и техника
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
00:40
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
Происшествия
Видео с правилами выгула собак в мороз
00:42
Видео с правилами выгула собак в мороз
Общество
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
01:07
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
Происшествия
«Калашников» для зумеров показали на видео
02:59
«Калашников» для зумеров показали на видео
Наука и техника
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
04:35
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение