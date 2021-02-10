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Москва

Сергей Лавров оценил роль России в современном мире 

Вечерняя Москва и ещё 6 32 минуты назад
Лавров назвал Россию гарантом справедливого мироустройства
Фото: mid.ru / МИД РФ
Россия является одним из главных гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, который отмечают в среду, 10 февраля.
Лавров отметил, что Россия, строго руководствуясь принципами Организации Объединенных Наций, продвигает объединительную повестку дня, углубляет плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров в Евразии, Африке и Латинской Америке.
Поздравляя коллег с профессиональным праздником, глава МИД подчеркнул, что перед ними стоят ответственные задачи: формирование благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержание в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности, упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.
Сергей Лавров заявил, что российские дипработники продолжат делать все необходимое в целях защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности, сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, проблемы изменения климата и практическую работу ООН в данных направлениях, а также борьбу с коронавирусом.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ООН
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