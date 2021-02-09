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Страны Прибалтики и Польша готовят санкции против России из-за Навального 

РИА Новости 30 минут назад
Страны Прибалтики и Польша введут санкции «по списку Навального»
Фото: © Пресс-служба Мосгорсуда
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального".

"Речь идет о так называемом "списке Навального", фигурантах, которые способствовали аресту, заключению и суду над Навальным, а, возможно, и о заказчиках", — сказал Ландсбергис журналистам после дистанционного обсуждения с президентом Гитанасом Науседа наиболее острых вопросов внешней политики.

По словам министра, "Литва участвует в этом процессе, ведет переговоры с коллегами как из стран Балтии, так и из Польши, и надеется, что в ближайшем будущем список будет передан в ответственные учреждения Европейского союза и будет согласован на высшем политическом уровне".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
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Политика , Ив Роше , Габриэлюс Ландсбергис , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Аэропорт Шереметьево
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