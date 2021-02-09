Страны Прибалтики и Польша введут санкции «по списку Навального»

"Речь идет о так называемом "списке Навального", фигурантах, которые способствовали аресту, заключению и суду над Навальным, а, возможно, и о заказчиках", — сказал Ландсбергис журналистам после дистанционного обсуждения с президентом Гитанасом Науседа наиболее острых вопросов внешней политики.