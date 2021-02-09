В Госдуме назвали главу МИД Украины желанным гостем в ЛГБТ-сообществе 

По его словам, Кулеба в своем стремлении стать частью Европы «возлюбил все многообразие западного мира», в том числе русофобию, гей-парады, однополые браки и «прочую ересь».

«И видится ему в западном мире многообразие финансовых потоков, и модные тусовки в ЛГБТ-обществе, где он, наверное, желанный гость», — сказал парламентарий, добавив, что украинский дипломат заявил о скучного «русского мира», потому что его «распирает от счастья».

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сравнил «русский мир» с «украинским», назвав первый однообразным. По его словам, у России не получится внедрить эту идею на Украине через «мягкую силу». «Украинский мир» он назвал многообразным и свободным.