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Москва

В Госдуме назвали главу МИД Украины желанным гостем в ЛГБТ-сообществе 

Lenta.ru 53 минуты назад
В Госдуме назвали главу МИД Украины желанным гостем в ЛГБТ-сообществе
Фото: Lenta.ru
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после своего заявления о «русском мире» будет желанным гостем в ЛГБТ-сообществе. Об этом депутат Госдумы Руслан Бальбек сообщил РИА Новости.
По его словам, Кулеба в своем стремлении стать частью Европы «возлюбил все многообразие западного мира», в том числе русофобию, гей-парады, однополые браки и «прочую ересь».

«И видится ему в западном мире многообразие финансовых потоков, и модные тусовки в ЛГБТ-обществе, где он, наверное, желанный гость», — сказал парламентарий, добавив, что украинский дипломат заявил о скучного «русского мира», потому что его «распирает от счастья».

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сравнил «русский мир» с «украинским», назвав первый однообразным. По его словам, у России не получится внедрить эту идею на Украине через «мягкую силу». «Украинский мир» он назвал многообразным и свободным.
Этому высказыванию предшествовало заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который указал, что Кремль считает Украину частью «русского мира», и Москве не нравится, что в Киеве отрицают общность русских и украинцев.
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Комментарии 2
Политика , Руслан Бальбек , Дмитрий Песков , Дмитрий Кулеба , МИД , Госдума , РИА Новости
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