Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лавров провёл переговоры с Генсеком ООН 

RT на русском и ещё 1 45 минут назад
Лавров провёл переговоры с Генсеком ООН
Фото: mid.ru / МИД РФ
Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гуттерешем.
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили актуальные проблемы международной повестки дня, «включая тематику сирийского урегулирования, задачи по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, проблемы изменения климата и практическую работу ООН на данных направления»х.

«Собеседники уделили особое внимание текущей ситуации «на земле» в сирийском урегулировании с акцентом на необходимость активизации международной гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории страны без политизации и предварительных условий, в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия. С российской стороны было подчеркнуто особое значение в этой связи выполнения призыва Генерального секретаря ООН А. Гутерреша к смягчению и приостановке односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса. Был также подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия России с системой ООН по преодолению пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
RT на русском: последние новости
В МИД высказались о политике США на постсоветском пространстве В МИД высказались о политике США на постсоветском пространстве Захарова оценила решение Нидерландов касательно Украины по делу MH17 Захарова оценила решение Нидерландов касательно Украины по делу MH17 Как западные политики и СМИ изменили риторику при обсуждении российской вакцины «Спутник V» Как западные политики и СМИ изменили риторику при обсуждении российской вакцины «Спутник V»
Комментарии
Политика , Михаил Богданов , Сергей Лавров , МИД , ООН , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
01:29
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
Происшествия
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
01:00
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
Войска
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
01:25
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
Общество Происшествия
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение