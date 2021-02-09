Лавров провёл переговоры с Генсеком ООН 

«Собеседники уделили особое внимание текущей ситуации «на земле» в сирийском урегулировании с акцентом на необходимость активизации международной гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории страны без политизации и предварительных условий, в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия. С российской стороны было подчеркнуто особое значение в этой связи выполнения призыва Генерального секретаря ООН А. Гутерреша к смягчению и приостановке односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса. Был также подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия России с системой ООН по преодолению пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.