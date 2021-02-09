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Депутат сравнил слова Зеленского о «Спутнике V» с заявлениями Ющенко 

РИА Новости 26 минут назад
Депутат сравнил слова Зеленского о «Спутнике V» с заявлениями Ющенко
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Отказ президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" напоминает призыв экс-президента Украины Виктора Ющенко отказаться от использования российского газа в качестве топлива в пользу соломы, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать.

"Вы знаете, отношение (Зеленского — ред.) к российской вакцине ничем не отличается от подобного рода заявлений, которые во множестве прежде звучали с Украины. Я припоминаю президента Ющенко, который советовал украинцам отказываться от российского газа и топить соломой. Это было в годы его президентства (2005–2010 годы — ред.)", — сказал Затулин.

Он добавил, что проводимая Зеленским политика по притеснению русского языка и свободы слова в стране является результатом трансформации его политики в отношении России и русскоязычного населения. Затулин уверен, что политическая судьба нынешнего президента Украины печальна, а такие действия "будут стоить ему политического будущего".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь считает, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением, виновные должны понести ответственность.
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии и Пакистане.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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Политика , Виктор Ющенко , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Константин Затулин , Владимир Путин , Минздрав РФ , Госдума , РИА Новости
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