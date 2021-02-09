Боррель может инициировать новые санкции против России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил депутатам Европарламента, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой новых санкций против России.
"Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности", — сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента.
Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В Москве Боррель заявил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.
Однако после возвращения в Брюссель Боррель в своем блоге заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По его мнению, именно РФ постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Он не исключил, что страны ЕС рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека.
Страны ЕС критикуют решение суда по Алексею Навальному, а также задержание участников несогласованных акций в его поддержку.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".