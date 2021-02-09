Боррель может инициировать новые санкции против России

"Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности", — сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента.