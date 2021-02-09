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Москва

Жириновский назвал Ленина террористом, провоцирующим россиян на протесты 

News.ru 17 минут назад
Жириновский назвал Ленина террористом
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент СССР Михаил Горбачёв и стоявший во главе РСФСР Борис Ельцин виновны в развале страны. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Стоявший у истоков советского общества Владимир Ленин и вовсе был террористом, считает политик.
По его убеждению, культивирование памяти о них является дурным примером для молодых россиян.

Ленин был террористом — ему несут цветы и ставят памятники. Ельцин и Горбачёв развалили страну — им несут цветы. Мы подаём плохой пример молодому поколению, сами подталкиваем их на протесты, — написал Жириновский в Twitter.

Глава либерал-демократов подчеркнул, что пока в России не начнут говорить правду об истории страны, успехов в экономике ждать не следует.
23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Политика , Михаил Горбачев , Алексей Навальный , Владимир Жириновский , Борис Ельцин , ЛДПР , Германия , Москва , Санкт-Петербург
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