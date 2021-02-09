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Москва

Жириновский обвинил Ельцина и Горбачева в развале страны 

Ura.Ru 30 минут назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина террористом, а президентов Бориса Ельцина и Михаила Горбачева обвинил в развале страны. Об этом политик написал в Twitter.

«Ленин был террористом — ему несут цветы и ставят памятники. Ельцин и Горбачев развалили страну — им несут цветы», — сообщил Жириновский.

Он отметил, что таким образом молодому поколению подается плохой пример и люди сами подталкивают их на протесты. Лидер ЛДПР подчеркнул, что пока в России не начнут говорить правду об истории страны, успехов в экономике ждать не стоит.
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Ранее экс-главред «Огонька» Виталий Коротич сообщил, что желание Ельцина стать во главе страны привело к развалу Советского Союза. Он также процитировал слова Горбачева, который сообщил, что страна и так была на грани и к концу ее только надо было подтолкнуть. Президент СССР объяснил, что перестройка сорвалась из-за членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) и тех, кто, воспользовавшись августовским путчем в 1991 году, развалил страну, пишет «Царьград».
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Политика , Видео , Виталий Коротич , Михаил Горбачев , Владимир Жириновский , Борис Ельцин , Госдума , ЛДПР , Царьград ТВ
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