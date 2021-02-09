Жириновский обвинил Ельцина и Горбачева в развале страны 

«Ленин был террористом — ему несут цветы и ставят памятники. Ельцин и Горбачев развалили страну — им несут цветы», — сообщил Жириновский.

Он отметил, что таким образом молодому поколению подается плохой пример и люди сами подталкивают их на протесты. Лидер ЛДПР подчеркнул, что пока в России не начнут говорить правду об истории страны, успехов в экономике ждать не стоит.