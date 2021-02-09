Путин отметил бесперебойную работу судов в пандемию 

"В некоторых странах так и было — до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. Наша система, напротив, действовала без перебоев", — оценил президент. "Суды проявили верность своей высокой миссии и, не взирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства", — сказал он.