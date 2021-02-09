Володин: Правительство отчитается в Госдуме в апреле 

"Нам нужно с вами до отчета, который планируется в апреле, многое сделать для того, чтобы уже при отчете правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с вашим участием", — сказал Володин, обращаясь к Решетникову.

В ходе обсуждения доклада министра спикер выступил с рядом инициатив. В частности, Вячеслав Володин предложил установить дифференцированную процентную ставку на ипотечные кредиты в зависимости от удаленности региона от Москвы. Также он выступил за систематическую работу для возвращения компаний из офшоров на российский рынок. Ведь сегодня, по его словам, в стране нет системного подхода для решения данной проблемы.

Кроме того, Володин призвал урегулировать рекламный рынок в интересах России. Он допустил введение запрета на размещение рекламы на платформах иностранных IT-компаний, если они не имеют представительства в РФ, приведя в пример регулирование в этой сфере в Италии.