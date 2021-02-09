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Володин: Правительство отчитается в Госдуме в апреле 

Российская Газета 51 минуту назад
Володин: правительство отчитается в Госдуме в апреле
Фото: РИА Новости
Ежегодный отчет правительства в Госдуме планируется в апреле, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Об этом он заявил в завершение выступления в Госдуме главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

"Нам нужно с вами до отчета, который планируется в апреле, многое сделать для того, чтобы уже при отчете правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с вашим участием", — сказал Володин, обращаясь к Решетникову.

В ходе обсуждения доклада министра спикер выступил с рядом инициатив. В частности, Вячеслав Володин предложил установить дифференцированную процентную ставку на ипотечные кредиты в зависимости от удаленности региона от Москвы. Также он выступил за систематическую работу для возвращения компаний из офшоров на российский рынок. Ведь сегодня, по его словам, в стране нет системного подхода для решения данной проблемы.
Кроме того, Володин призвал урегулировать рекламный рынок в интересах России. Он допустил введение запрета на размещение рекламы на платформах иностранных IT-компаний, если они не имеют представительства в РФ, приведя в пример регулирование в этой сфере в Италии.
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Комментарии
Политика , Максим Решетников , Вячеслав Володин , Госдума , Минэкономразвития , Италия , Москва
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