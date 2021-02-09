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МИД обвинил США в создании очагов напряженности у российских границ 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
МИД обвинил США в создании очагов напряженности у российских границ
Фото: ТАСС
США не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с Россией странах, чтобы создавать у российских границ новые очаги напряженности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"События в Белоруссии наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно в США, не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах в целях создания у границ России новых очагов напряженности, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счете разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство", — сказал Руденко.

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Политика , Андрей Руденко , МИД , НАТО , РИА Новости , Австрия , Вена , Иран , Киев , Москва , США , Тегеран
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