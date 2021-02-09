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Москва

«Другим больше достанется»: Песков — о нежелании Украины использовать вакцину «Спутник V» 

Вечерняя Москва и ещё 9 2 часа назад
«Другим больше достанется»: Песков об отказе Украины от «Спутника V»
Фото: Администрация президента РФ
Кремль считает, что на Украине немало тех, кто хотел бы получить прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», а нежелание украинских властей использовать препарат — позиция меньшинства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 9 февраля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность использования вакцины «Спутник V». Он заявил, что «украинцы не кролики» — на них экспериментировать нельзя.
По словам представителя Кремля, очевидно, что на Украине немало людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину.

— Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, — это, наверное, позиция абсолютного меньшинства, — подчеркнул Песков.

Он отметил, что эта позиция серьезно противоречит проведенным испытаниям с вакциной международными экспертами, которые признали эффективность препарата.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что глобальный спрос на «Спутник V» настолько велик, что потенциал производства не позволяет его удовлетворять, передает РИА Новости.

— Другим больше достанется, — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать отказ Зеленского использовать российскую вакцину.

Если Украина не хочет, есть другие страны, которые примут препарат от коронавируса с благодарностью, добавил представитель Кремля.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , РИА Новости
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