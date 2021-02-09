В Кремле опровергли слухи о соцпомощи в 500 миллиардов рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о выделении 500 миллиардов рублей на выплаты россиянам перед осенними выборами в Государственную думу, сообщает РИА Новости.
Накануне, как сообщал «Рамблер», журналисты Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти пустят на выплаты разным категориям граждан полтриллиона рублей. Новый пакет соцпомощи якобы предназначен для решения финансовых проблем граждан и снятия социальной напряженности накануне выборов в Госдуму РФ.
Песков заявил, что перед публикацией с ним связывались журналисты Reuters с просьбой прокомментировать информацию, но, не дожидаясь ответа, они разместили непроверенные сведения.
«Это не соответствует действительности, это неверное сообщение», — подчеркнул официальный представитель главы государства.
В нижней плате парламента ранее допустили выделение средств из госбюджета на единовременные выплаты. В частности, депутат Сергей Калашников отметил, что деньги от государства должны скорее всего будут рассчитаны на широкий круг получателей, но в приоритете окажутся представители силовых структур. Олег Шеин в свою очередь отметил, что властям не составит труда изыскать 500 миллиардов рублей на выплаты россиянам, поскольку, например, в прошлом году около 4 триллионов рублей бюджетных средств не были освоены.