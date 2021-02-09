В Кремле опровергли слухи о соцпомощи в 500 миллиардов рублей

Накануне, как сообщал «Рамблер», журналисты Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти пустят на выплаты разным категориям граждан полтриллиона рублей. Новый пакет соцпомощи якобы предназначен для решения финансовых проблем граждан и снятия социальной напряженности накануне выборов в Госдуму РФ.

Песков заявил, что перед публикацией с ним связывались журналисты Reuters с просьбой прокомментировать информацию, но, не дожидаясь ответа, они разместили непроверенные сведения.

«Это не соответствует действительности, это неверное сообщение», — подчеркнул официальный представитель главы государства.