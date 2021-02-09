Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником 

"Важно, что большое внимание вы уделяете повышению безопасности пассажиров, улучшению качества и доступности авиационных услуг. Дорогие друзья! Ваш труд связан с риском, требует компетентности и большого напряжения. Поэтому профессию авиатора выбирают люди ответственные и надёжные, способные оперативно действовать в самых сложных и нештатных ситуациях. Уверен, что эти качества помогут вам в достижении новых успехов", — говорится в сообщении.