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Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что от четкой и эффективной работы гражданской авиации зависит развитие регионов и нормальная жизнь миллионов людей, сообщается на сайте кабмина.
День работника гражданской авиации отмечается 9 февраля.

"Вы объединяете нашу большую страну, решаете важнейшие задачи по снабжению жителей отдалённых территорий России медикаментами, продуктами питания и предметами первой необходимости, доставляете пассажиров и грузы в любую точку мира, обеспечиваете межрегиональные и международные связи. И делаете это на самом высоком профессиональном уровне", — говорится в поздравлении.

Как отметил премьер, сегодня отрасль динамично развивается, строятся новые аэропорты, крупные пересадочные узлы, обновляется парк воздушных судов.

"Важно, что большое внимание вы уделяете повышению безопасности пассажиров, улучшению качества и доступности авиационных услуг. Дорогие друзья! Ваш труд связан с риском, требует компетентности и большого напряжения. Поэтому профессию авиатора выбирают люди ответственные и надёжные, способные оперативно действовать в самых сложных и нештатных ситуациях. Уверен, что эти качества помогут вам в достижении новых успехов", — говорится в сообщении.

Мишустин также направил особые слова признательности ветеранам, которые сохранили и приумножили традиции гражданской авиации и являются примером во всём для молодых специалистов. "Желаю вам чистого неба над головой, удачи, крепкого здоровья и благополучия", — заключил премьер.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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