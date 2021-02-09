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Москва

Правительство отреагировало на новость о соцподдержке в размере 500 млрд 

Артём Кульша 31 минуту назад
Правительство отреагировало на новость о соцподдержке в размере 500 млрд
Фото: РИА Новости
Правительство России прокомментировало публикации средств массовой информации о новом пакете социальной поддержки в размере 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера агентство Reuters сообщило, что российский кабинет министров рассматривает новый пакет мер соцподдержки в размере более 500 миллиардов рублей.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства», — прокомментировали сегодня в пресс-службе кабмина.

Там напомнили, что ежегодно в России реализуется ряд мер поддержки населения, а их перечень постоянно расширяется. В правительстве сообщили, что соцподдержка носит долгосрочный и системный характер и тесно связана с национальными целями развития страны.
Некоторое время назад СМИ сообщили, что Министерство промышленности и торговли России направило в правительство доклад с предложением оказывать продовольственную поддержку наиболее нуждающимся категориям населения — ежемесячно перечислять им денежные средства на покупку отечественных продуктов питания.
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Политика , Минпромторг , Правительство РФ , Reuters
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