Правительство отреагировало на новость о соцподдержке в размере 500 млрд 

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Правительство России прокомментировало публикации средств массовой информации о новом пакете социальной поддержки в размере 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Вчера агентство Reuters сообщило, что российский кабинет министров рассматривает новый пакет мер соцподдержки в размере более 500 миллиардов рублей.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства», — прокомментировали сегодня в пресс-службе кабмина.

Там напомнили, что ежегодно в России реализуется ряд мер поддержки населения, а их перечень постоянно расширяется. В правительстве сообщили, что соцподдержка носит долгосрочный и системный характер и тесно связана с национальными целями развития страны.