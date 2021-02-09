Путин встретится с лидерами думских фракций 17 февраля

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, когда российский президент Владимир Путин встретится с главами думских фракций и в каком формате пройдёт встреча.
По его словам, соответствующая беседа состоится 17 февраля.
«Планируется встреча в режиме видеоконференции на 17 февраля. Мне это известно от администрации президента», — сказал он ТАСС.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявлял, что Путин может встретиться с главами думских фракций 18 февраля или «плюс-минус один-два дня» к этой дате.