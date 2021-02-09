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Москва

Захарова назвала предательством России обсуждение сторонниками Навального санкций 

ТАСС 1 час назад
Обсуждение сторонниками Алексея Навального с ЕС и США введения санкций против России можно назвать предательством страны. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Вести ФМ".

"Это банально и пошло. Для нашей страны это история с однозначной квалификацией — что касается морально этической оценки, так это и есть предательство", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что для западных стран поддержка Навального — это возможность реализовать концепцию сдерживания Москвы. Она напомнила, что во всех доктринальных документах НАТО Россия обозначена как противник. "Они используют различные способы оказания влияния на нашу страну, и вот это точка входа — это инструмент, который они используют", — указала дипломат.
Ранее Захарова отметила, что в понедельник постпредство Польши при ЕС провело онлайн-встречу с представителями российской оппозиции, в которой приняли участие не только государства — члены ЕС, но и представители таких стран, как США и Великобритания.
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Комментарии 769
Политика , Видео , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , ЕС , НАТО , Вести ФМ , Москва , США
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