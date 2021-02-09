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Экс-замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов стал главой Екатеринбурга 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга
Фото: РИА Новости
Бывший вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов назначен на пост главы Екатеринбурга. Такое решение было озвучено в ходе заседания Екатеринбургской городской думы во вторник, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
3 февраля специальной комиссией было принято решение представить на рассмотрение городской думы три кандидатуры на пост главы Екатеринбурга: врио главы города Алексея Орлова, депутата Законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева и главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко. При этом комиссия рекомендовала к избранию мэром города кандидатуру Алексея Орлова.

"Решением городской думы мы избираем нового главу города Алексея Валерьевича Орлова", — сказал председатель думы Игорь Володин по итогам голосования.

По результатам голосования кандидатуру Орлова на пост главы города поддержал 31 депутат, против никто не проголосовал, двое воздержались.
21 декабря 2020 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева занять должность первого заместителя руководителя региона. В тот же день первый замгубернатора области Алексей Орлов был назначен первым заместителем мэра Екатеринбурга. 22 декабря депутаты городской думы приняли отставку Высокинского. Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал Алексей Орлов.
В конце декабря 2020 г. Екатеринбургская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Заявки принимались с 11 по 22 января 2021 года. Всего было подано 43 заявления. С 1 по 3 февраля конкурсная комиссия по отбору претендентов провела индивидуальные собеседования с каждым из них.
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Комментарии
Политика , Михаил Зубарев , Евгений Куйвашев , Алексей Орлов , Игорь Володин , Александр Высокинский , Дмитрий Ноженко , Госдума , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург , Свердловская Область
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