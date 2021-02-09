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Москва

Постпред заявил о готовности России к сотрудничеству с США по СВПД 

RT на русском и ещё 2 49 минут назад
Постпред заявил о готовности России к сотрудничеству с США по СВПД
Фото: РИА Новости
Москва готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы, безусловно, приветствуем значительные и в целом позитивные изменения в позиции США и были бы готовы к плодотворному, конструктивному сотрудничеству с американской стороной в рамках осуществления этой сделки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция американского лидера Джо Байдена состоит в том, что если Иран будет придерживаться СВПД, то США «будут делать то же самое».
7 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что Тегеран вернётся к выполнению СВПД, если США отменят санкции.
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Политика , Санкции , Иран и США , Али Хаменеи , Джозеф Байден , Администрация США , РИА Новости , Германия , Иран , Китай , США , Великобритания , Тегеран , Франция
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