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Москва

Посольство РФ в ФРГ выразило протест Берлину из-за высылки российского дипломата 

ТАСС и ещё 19 1 час назад
Россия выразила протест Берлину из-за высылки дипломата
Фото: РИА Новости
Посольство России рассматривает решение МИД ФРГ объявить сотрудника диппредставительства РФ персоной нон грата "в качестве безосновательного и недружественного шага". Об этом говорится в сообщении, которое распространило посольство в понедельник.

"8 февраля 2021 года представителю посольства России в Берлине была вручена нота Министерства иностранных дел ФРГ об объявлении одного из сотрудников дипмиссии persona non grata. Рассматриваем данное решение в качестве безосновательного и недружественного шага, не способствующего позитивному развитию российско-германских отношений, — говорится в сообщении. — Выражаем в связи с этим решительный протест".

"Сожалеем, что в последнее время Берлин все чаще прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении России. На любые недружественные проявления будут и впредь даны адекватные и соразмерные ответы", — сообщили в посольстве.

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января.
Германский МИД объявил об ответной мере в понедельник.
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Комментарии 3
Политика , МИД , Берлин , Германия , Москва , Познань , Польша , Санкт-Петербург , Швеция
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