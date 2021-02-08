Россия выразила протест Берлину из-за высылки дипломата

"8 февраля 2021 года представителю посольства России в Берлине была вручена нота Министерства иностранных дел ФРГ об объявлении одного из сотрудников дипмиссии persona non grata. Рассматриваем данное решение в качестве безосновательного и недружественного шага, не способствующего позитивному развитию российско-германских отношений, — говорится в сообщении. — Выражаем в связи с этим решительный протест".