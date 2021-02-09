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Москва

МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях 

РИА Новости и ещё 52 2 часа назад
МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях
Фото: РИА Новости
Москва предоставила весь пакет доказательств участия западных дипломатов в незаконных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.

"Мы предоставили весь пакет доказательств, они, по-моему, уже облетели весь мир, участия западных дипломатов в соответствующих акциях", — сказала Захарова в эфире "Вести FM".

Она также обратила внимание на, по ее словам, "очень важный момент". "Многие аналитики, журналисты, публицисты говорят о том, что "ну подумаешь, они ходили, может быть, это не комильфо, может быть, действительно так не надо было делать, но, в общем-то, что здесь такого", — отметила Захарова, добавив, что "дело в том, что это надо рассматривать не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении нашей страны".

"Это не просто прогулка за хлебом, молоком или кефиром, это не просто изучение страны пребывания, это часть спланированной акции, которую мы видим на разных уровнях", — заявила она.

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Комментарии 3
Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС , Вести ФМ , Берлин , Варшава , Германия , Москва , Польша , Санкт-Петербург , Стокгольм , Швеция
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