МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях 

Польши и Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.

"Мы предоставили весь пакет доказательств, они, по-моему, уже облетели весь мир, участия западных дипломатов в соответствующих акциях", — сказала Захарова в эфире "Вести FM".

Она также обратила внимание на, по ее словам, "очень важный момент". "Многие аналитики, журналисты, публицисты говорят о том, что "ну подумаешь, они ходили, может быть, это не комильфо, может быть, действительно так не надо было делать, но, в общем-то, что здесь такого", — отметила Захарова, добавив, что "дело в том, что это надо рассматривать не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении нашей страны".