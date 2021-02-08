Россия объявила первого секретаря посольства Албании Москве Йониду Дрогу персоной нон грата в ответ на аналогичные действия албанских властей, дипломат должна покинуть страну в течение 72 часов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

"8 февраля посол Албании Арбен Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", — указали в министерстве.

"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране", — добавили в МИД РФ.

Высылку российского дипломата Москва рассматривает как попытку набрать политические очки и заручиться поддержкой антироссийских сил на Западе на фоне начавшейся в республике избирательной кампании, подчеркнули в МИД РФ.

"Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления", — резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

21 января албанский телеканал Top Channel сообщил, что правительство Албании объявило российского дипломата персоной нон грата по причине несоблюдения им эпидемических мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что информация о нарушениях российским дипломатом действующих карантинных мер поступала с апреля 2020 года. Вместе с тем в МИД Албании указали, что стремятся к укреплению дружеских отношений с Российской Федерацией. В министерстве выразили надежду, что Россия с пониманием отнесется к "этому решению, принятому в тяжелый период для всего мира".