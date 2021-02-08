Путин назвал задачу для правителя мира 

«Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут. (…) Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», — сказал глава государства, говоря о задачах перед научным миром.