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Москва

Путин назвал задачу для правителя мира 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Путин назвал задачу для правителя мира
Фото: РИА Новости
Миром будет править тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания совета по науке и образованию. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 8 февраля.

«Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут. (…) Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», — сказал глава государства, говоря о задачах перед научным миром.

Он подчеркнул, что научный и технологический суверенитет — это вопрос настоящего и будущего России.
Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития. Он отметил, что необходимо изменить подходы к финансированию науки.
Ранее в понедельник глава государства заявил о лидерстве России в создании вакцин от коронавируса. По его словам, речь идет о крупном научном успехе.
Ранее Путин заявлял, что роль мирового лидера сможет взять та страна, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта,
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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