Путин призвал научные учреждения к совместной работе 

"Мы будем сегодня об этом говорить, мы будем говорить, у нас есть определенные проблемы, связанные с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать все по мелким квартиркам", — заявил он в ходе заседания Совета по науке и образованию.