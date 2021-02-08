Путин призвал научные учреждения к совместной работе 

Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании проблем по объединению усилий различных структур для достижения результатов в науке, считает, что нужно работать сообща, а не "растаскивать по мелким квартиркам".
"Мы будем сегодня об этом говорить, мы будем говорить, у нас есть определенные проблемы, связанные с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать все по мелким квартиркам", — заявил он в ходе заседания Совета по науке и образованию.
Путин также добавил, что ему отрадно видеть, что генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук находятся на церемонии запуска высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине вместе и "не пикируются".