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Путин призвал научные учреждения к совместной работе 

РИА Новости 40 минут назад
Путин призвал научные учреждения к совместной работе
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании проблем по объединению усилий различных структур для достижения результатов в науке, считает, что нужно работать сообща, а не "растаскивать по мелким квартиркам".

"Мы будем сегодня об этом говорить, мы будем говорить, у нас есть определенные проблемы, связанные с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать все по мелким квартиркам", — заявил он в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Путин также добавил, что ему отрадно видеть, что генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук находятся на церемонии запуска высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине вместе и "не пикируются".
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Политика , Михаил Ковальчук , Алексей Лихачев , Владимир Путин , Курчатовский институт , Росатом
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