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Москва

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины «Спутник V» 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Говоря о возможности прививать украинских граждан российским препаратом, Зеленский заявил, что «украинцы не кролики» и на них экспериментировать нельзя.

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя его слова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию результатов исследования вакцины «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность.
Зеленский заявил об улучшении ситуации с коронавирусом на Украине
Российский лидер Владимир Путин отметил, что страна занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех.
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Политика , Видео , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , ВОЗ
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