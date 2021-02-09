Посольство РФ в Латвии резко отреагировало на запрет российского телеканала 

Российское диппредставительство в Риге прокомментировало запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала «Россия-РТР», введённый Национальным советом по электронным СМИ.

Телеканал исключают из сетки вещания сроком на один год.

В лучших традициях диктатуры Нацсовет по электронным СМИ принял решение запретить с 15 февраля ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии. Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны, — говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети Facebook.