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Посольство РФ в Латвии резко отреагировало на запрет российского телеканала 

News.ru и ещё 11 10 минут назад
Посольство РФ в Латвии резко отреагировало на запрет российского телеканала
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
Российское диппредставительство в Риге прокомментировало запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала «Россия-РТР», введённый Национальным советом по электронным СМИ.
Телеканал исключают из сетки вещания сроком на один год.
В лучших традициях диктатуры Нацсовет по электронным СМИ принял решение запретить с 15 февраля ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии. Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны, — говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети Facebook.
Ранее NEWS.ru сообщал, что решение латвийских властей запретить вещание телеканала «Россия-РТР» является политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова. ОБ этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Латвия , Швеция
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