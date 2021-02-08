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Москва

Песков ответил на вопрос о контактах Москвы с Медведчуком 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Песков ответил на вопрос о контактах Москвы с Медведчуком
Фото: РИА Новости
Русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктором Медведчуком.
В прошлую пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками в других странах. На следующий день зампредседателя СБ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с Медведчуком, передает РИА «Новости».
Песков, отвечая на просьбу журналистов раскрыть подробности встречи Путина с членами СБ, пояснил, что Кремль не рассказывает подробностей о заседаниях Совбеза. «Вы имеете в виду дела соотечественников за рубежом? Действительно, обсуждалась такая плановая тема. Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями», — сказал представитель Кремля.
Он пояснил, что иногда в сообщениях о заседании СБ особо акцентируют те или иные моменты, которые обсуждались. «Здесь в данном случае президент сказал о профильном вопросе, который был на повестке дня этого совещания, — это дела русского мира. Да, русский мир был, остается и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира», — заявил Песков.
Напомним, в четверг украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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