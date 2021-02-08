Песков ответил на вопрос о контактах Москвы с Медведчуком 

В прошлую пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками в других странах. На следующий день зампредседателя СБ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с Медведчуком, передает РИА «Новости»

Песков, отвечая на просьбу журналистов раскрыть подробности встречи Путина с членами СБ, пояснил, что Кремль не рассказывает подробностей о заседаниях Совбеза. «Вы имеете в виду дела соотечественников за рубежом? Действительно, обсуждалась такая плановая тема. Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями», — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что иногда в сообщениях о заседании СБ особо акцентируют те или иные моменты, которые обсуждались. «Здесь в данном случае президент сказал о профильном вопросе, который был на повестке дня этого совещания, — это дела русского мира. Да, русский мир был, остается и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира», — заявил Песков.