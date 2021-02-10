Володин отчитал главу Минэкономразвития за «модные словечки»

Об этом сообщает РИА "Новости". В ходе заседания министр заявил, что в ближайшее время инициативу по банкротству можно будет обсудить "на площадке" Госдумы.

"Максим Геннадьевич, "площадка" — это модное слово. Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа решают судьбу законов", — отметил председатель Госдумы.

Он также напомнил, что в компетенции нижней палаты парламента находится утверждением министров, и призвал Решетникова обеспечить темы роста российской экономики. Ранее Володин заявлял, что считает оскорбительными заявления о "клоунах" в Государственной думе.