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Володин отчитал Решетникова за «модные слова» 

Газета.Ru и ещё 14 1 час назад
Володин отчитал главу Минэкономразвития за «модные словечки»
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за использование слова "площадка" в отношении нижней палаты российского парламента.
Об этом сообщает РИА "Новости". В ходе заседания министр заявил, что в ближайшее время инициативу по банкротству можно будет обсудить "на площадке" Госдумы.

"Максим Геннадьевич, "площадка" — это модное слово. Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа решают судьбу законов", — отметил председатель Госдумы.

Он также напомнил, что в компетенции нижней палаты парламента находится утверждением министров, и призвал Решетникова обеспечить темы роста российской экономики. Ранее Володин заявлял, что считает оскорбительными заявления о "клоунах" в Государственной думе.
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Политика , Максим Решетников , Вячеслав Володин , Госдума , Минэкономразвития
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