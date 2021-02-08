Анонсирована встреча Путина с лидерами думских фракций

"Действительно, такое мероприятие готовится. Действительно, оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, о точной дате не будем так заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планируется встреча Путина с лидерами фракций в феврале.