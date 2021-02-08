Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Путин планирует встретиться с лидерами думских фракций 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Анонсирована встреча Путина с лидерами думских фракций
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что встреча Путина с главами фракций может пройти ориентировочно 18 февраля.

"Действительно, такое мероприятие готовится. Действительно, оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, о точной дате не будем так заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планируется встреча Путина с лидерами фракций в феврале.

Он отметил, что встреча планируется в формате видео-конференц-связи.

"Очевидно, что все-таки год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. И кроме того, это регулярное общение. Вы знаете, что президент регулярно общается, проводит такие встречи. Это продолжение регулярной практики", — заключил представитель Кремля.

Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 2
Политика , Игорь Лебедев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Быстров оскорбил Семенович высказыванием о «сиськах»
00:56
Быстров оскорбил Семенович высказыванием о «сиськах»
Шоу-бизнес
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
00:24
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
Происшествия
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
01:04
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
Происшествия
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
00:24
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
00:35
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
В мире Происшествия
В Петербурге иномарка улетела в Фонтанку
00:23
В Петербурге иномарка улетела в Фонтанку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение