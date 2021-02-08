Зюганов ответил на слова Симоньян о низких пенсиях 

Накануне Маргарита Симоньян в эфире программы «Соловьёв Live» прокомментировала жалобы россиян на маленькие пенсии. Она заявила, что выплаты действительно не большие, но они «на порядок больше, чем были».

«Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — задала вопрос зрителям главред.

Зюганов, комментируя высказывание Симоньян, заявил, что он, как и многие россияне, ничего не забыл. В том числе обещаний правительства каждый год повышать пенсии на 1000 рублей после проведенной пенсионной реформы.

«К тому же М. Симоньян забывает вспомнить, что в советскую эпоху пожилым людям были гарантированы не только достойные пенсии, но и социальные гарантии», — добавил политик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В числе былых привилегий Зюганов назвал бесплатные жильё, здравоохранение и поездки в санаторий и на курорты.