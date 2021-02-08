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Москва

Зюганов ответил на слова Симоньян о низких пенсиях 

Павел Тиунов 1 час назад
Зюганов ответил на слова Симоньян о низких пенсиях
Фото: РИА Новости
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян о маленьких пенсиях в России. По его словам, заявление журналистки не вполне корректно.
Накануне Маргарита Симоньян в эфире программы «Соловьёв Live» прокомментировала жалобы россиян на маленькие пенсии. Она заявила, что выплаты действительно не большие, но они «на порядок больше, чем были».

«Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — задала вопрос зрителям главред.

Зюганов, комментируя высказывание Симоньян, заявил, что он, как и многие россияне, ничего не забыл. В том числе обещаний правительства каждый год повышать пенсии на 1000 рублей после проведенной пенсионной реформы.

«К тому же М. Симоньян забывает вспомнить, что в советскую эпоху пожилым людям были гарантированы не только достойные пенсии, но и социальные гарантии», — добавил политик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В числе былых привилегий Зюганов назвал бесплатные жильё, здравоохранение и поездки в санаторий и на курорты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Маргарита Симоньян призвала Кремль «вернуть Донбасс». Скандальное заявление журналистки прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что российские власти не обсуждают возможное присоединение Донбасса к РФ, а также подчеркнул, что журналистка — медиаменеджер, поэтому её позицию не стоит рассматривать, как трактующую намерения государства.
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Комментарии 13
Политика , Геннадий Зюганов , Дмитрий Песков , Маргарита Симоньян , КПРФ
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