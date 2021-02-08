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Москва

В Москве удивились заявлениям главы дипломатии Евросоюза о России 

Lenta.ru 1 час назад
В российском МИД удивились заявлениям главы евродипломатии Жозепа Борреля касательно отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
На Смоленской площади указали, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же заявлениями, сделанными в России.

«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — заявили в дипведомстве.

Дипломаты отметили, что Боррель имел все возможности сразу же дать собственную оценку визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате», — заверили в МИД.

Ранее Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он рассказал, что пришел к такому выводу после встречи с Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

«На этой неделе я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и обращении вспять негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, была явно обратной», — сказал он.

Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Правительство РФ , Бельгия , Брюссель , Москва
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