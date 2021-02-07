Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива 

"Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста", — цитирует Хатибзаде агентство IRNA.

Он отметил, что это связано с тем, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия — арабские страны называют его "Арабским", Иран же — "Персидским".