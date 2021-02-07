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Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива 

РИА Новости 9 минут назад
Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива
Фото: РИА Новости
Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста", — цитирует Хатибзаде агентство IRNA.

Он отметил, что это связано с тем, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия — арабские страны называют его "Арабским", Иран же — "Персидским".
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Политика , МИД , ИА IRNA
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