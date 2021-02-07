Боррель заявил об отсутствии у России интереса к диалогу с ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель полагает, что его визит в Москву с 4 по 6 февраля показал отсутствие у России интереса к нормализации отношений с сообществом. Такую позицию он изложил в воскресенье в своем блоге.

"На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении", — считает Боррель.

По его утверждению, "агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС".

"Хотя это и не является полной неожиданностью, но вызывает сожаление, причем, смею сказать, также с российской стратегической точки зрения. Как [страны] ЕС мы должны будем подумать о последствиях, тщательно обдумать направление, в котором мы хотим развивать наши отношения с Россией, и действовать сообща и решительно", — отметил Боррель.

Он пояснил, что "планировал эту поездку, чтобы донести позицию ЕС" и указать на имеющиеся "фундаментальные проблемы", а также проверить, могут ли Брюссель и Москва "попытаться сотрудничать в некоторых областях", где их интересы совпадают, и "начать выстраивать некоторое доверие".

"К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным обвинениям в том, что они не соблюдали свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я просил министра [иностранных дел РФ Сергея] Лаврова отменить это решение, но безрезультатно", — сообщил Боррель.

По его словам, он "вернулся в Брюссель с глубокой озабоченностью перспективами развития российского общества и геостратегическим выбором России".

"Моя встреча с министром Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Похоже, что Россия постепенно отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", — полагает Боррель.

При этом он проинформировал, что "в ходе бесед с министром Лавровым, помимо вопросов прав человека и расхождений во взглядах", обсуждал более широкие аспекты двусторонних отношений. " Включая потенциал сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как пандемия COVID-19, климатический кризис и Арктический регион, которые являются областями, где мы могли бы найти общие интересы", — написал глава дипломатии ЕС.

Визит в Россию