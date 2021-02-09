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Москва

Захарова заявила об очереди из стран для сотрудничества с Москвой по вакцине от COVID 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 59 минут назад
В мире выстроилась очередь из стран, которые хотят сотрудничать с Россией по вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Вы видите, что эффективность российской вакцины — это уже факт свершившийся, о нем уже все говорят. Очередь выстроилась, ведь я не для красного словца это говорю, очередь выстроилась из стран во всем мире, всех континентов, к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины», — передает ее слова РИА «Новости».

Захарова добавила, что страны Запада «не могут пережить», что Россия первая разработала вакцину от COVID-19 и не начала говорить о какой-то своей доминанте в мировых делах, не спрятала вакцину, а предложила широкое международное сотрудничество по этому вопросу. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V», теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС.
Ранее в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Перед этим научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
Тем временем в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале — начале марта.
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Комментарии 24
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Китай , США
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