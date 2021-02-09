«Вы видите, что эффективность российской вакцины — это уже факт свершившийся, о нем уже все говорят. Очередь выстроилась, ведь я не для красного словца это говорю, очередь выстроилась из стран во всем мире, всех континентов, к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины», — передает ее слова РИА «Новости».