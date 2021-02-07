Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил высылку из России трех европейских дипломатов за участие в незаконной акции и пригрозил ответными мерами, сообщает агентство TT.
"Я решительно осуждаю необоснованное решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе шведского", — говорится в заявлении премьера.
Глава правительства добавил, что дипломат "отлично" выполнил работу, соблюдая действующие правила.
В пятницу российский МИД объявил персонами нон грата сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и немецкого посольства в Москве, подчеркнув, что в ближайшее время они должны покинуть страну. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала меру вынужденной, так как дипломаты участвовали в незаконной акции. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Москву пересмотреть это решение и отверг обвинения в том, что европейцы "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, к акциям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.