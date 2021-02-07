По его словам, «жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального».

«Политическое направление Навального — это популизм и национализм… Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», —написал Явлинский.

Основатель «Яблока» также считает, что Навального и его команду «не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой». Кроме того, Явлинский заявил, что оппозиционер «уничтожает любые наметки на коалиции».