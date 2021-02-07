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Москва

Явлинский раскритиковал Навального 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал учредителя Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Статья политика опубликована на его сайте.
По его словам, «жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального».

«Политическое направление Навального — это популизм и национализм… Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», —написал Явлинский.

Основатель «Яблока» также считает, что Навального и его команду «не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой». Кроме того, Явлинский заявил, что оппозиционер «уничтожает любые наметки на коалиции».
США вновь призвали освободить Навального
2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», приговорив оппозиционера к 3,5 годам колонии общего режима. Акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.
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Комментарии 765
Политика , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Григорий Явлинский , Фонд борьбы с коррупцией , Партия "Яблоко" , Минюст РФ , ФСИН
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