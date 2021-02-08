В «Яблоке» прокомментировали слова Явлинского о Навальном 

Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте заявил, что политическое направление Навального — это популизм и национализм. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Также Явлинский отметил, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой.

"Согласен (с заявлением), потому что там изложена позиция партии, которую мы преследуем с самого начала создания "Яблока". В статье ничего нового, чего бы он не писал или не говорил раньше", — рассказал РИА Новости Рыбаков.

Он пояснил, что никаких разногласий с Явлинским в партии нет.

Также Рыбаков добавил, что Явлинский планирует остаться на своем нынешнем посту и не претендует на лидерство в партии, так как по уставу "Яблока" председатель может избираться только на два срока — Явлинский уже был главой партии два срока.