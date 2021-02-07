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Москва

Прилепин назвал Путина «единственным истинным либералом» в Европе 

News.ru 26 минут назад
Прилепин назвал Путина «единственным либералом» в Европе
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин, учитывая всё происходящее, является, по сути, единственным либералом. И не только в РФ, но и во всей Европе. Такое мнение высказал писатель, журналист и политик Захар Прилепин.
Он подчеркнул, что мысли о либеральности Путина приходят, «глядя на всё происходящее». Какие именно события мирового или континентального масштаба привели литератора к такому выводу — неизвестно. Однако Прилепин считает президента единственным либералом в Европе.

Лжецы, параноики, фарисеи, припадочные и лихорадочные персонажи, жаждущие массовых репрессий, мести и казней — и вот этот улыбчивый, невозмутимый человек, смиряющий буйство черни и дурь элит, — написал автор романа «Обитель» в своём Telegram-канале.

По словам Прилепина, жаль, что Путин никому не рассказывает, что он думает о будущем — близком и далёком.
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Политика , Захар Прилепин , Владимир Путин
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