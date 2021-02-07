Во Франции допустили применение «Спутник V» в Европе

Я в этом плане агностик. Любая вакцина, которая уже готова и отвечает критериям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе. Мы заинтересованы в том, чтобы получить максимум различных вакцин и максимальный объём, — заявила она в ответ на вопрос о возможном допуске препарата «Спутник V» на европейский рынок, пишет ТАСС.