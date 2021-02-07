Токио продолжит переговоры с Москвой по поводу Курильских островов, а помогать развитию этого дискурса должны все граждане страны, объединившись с правительством — заявил японский премьер Ёсихидэ Суга. Япония будет стараться как можно быстрее поставить точку в споре с Москвой по Курилам и заключить мирный договор — подтвердил позицию премьера глава МИДа Тосимицу Мотэги.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в воскресенье, 7 февраля, заявил о своей решимости развивать переговорный процесс с Россией по поводу принадлежности четырех островов Южно-Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Мой кабинет, несомненно, будет продолжать осуществлять то, что обсуждалось на саммите [Россия — Япония] в Сингапуре в 2018 году. Основываясь на договоренностях, достигнутых между двумя странами, мы неуклонно будем продолжать переговоры», — сказал Суга в видеообращении.

Он также призвал всю японскую нацию содействовать этому процессу, сообщает Nippon.

«Для достижения прогресса в переговорах важно, чтобы каждый гражданин Японии проявил интерес и показал более глубокое понимание этого вопроса, чтобы правительство и граждане работали как единое целое», — сказал премьер-министр.

Он также выразил сожаление в связи с отсутствием мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны.

Токио будет стараться как можно быстрее поставить точку в споре с Москвой по Курилам и заключить мирный договор — подтвердил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Он отметил, что вопрос принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи является самой большой и сложной проблемой, передает РИА «Новости».

«Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией», — указал дипломат.

Неделей ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ , бывший председатель правительства Дмитрий Медведев в беседе с представителями российских СМИ пояснил: переговоры по Курилам осложняет позиция Токио о том, что речь нужно вести о якобы японском суверенитете относительно всех островов.

«На эти жесткие установки у нас сейчас есть уже решения, связанные с изменением Конституции: мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории. Поэтому если вставать на формальную позицию, то вообще исчезает предмет переговоров», — детализировал политик.

При этом он допустил, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу с Сугой через какое-то время, однако, напомнил, что Россия «не торгует суверенитетом», поэтому речь может идти только о совместной экономической деятельности на Курилах.

Парламентарий, являющийся также членом комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, подчеркнул, что Россия никогда не отдаст Курильские острова.

«Это антиконституционные заявления для нас. У нас в Конституции прописано это, никогда эти территории не будут переданы японцам», — указал депутат.

В прошлом месяце Путин заявил, что Дальний Восток имеет важное, фундаментальное значение для России. «Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах», — отметил глава государства.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ в 2016 году предложил план экономического сотрудничества и «новый подход» к вопросу принадлежности Курил.

На переговорах, состоявшихся в 2018 году в Сингапуре Абэ отошел от изначальных требований Токио вернуть все острова, согласившись с Путиным в том, что переговоры о мирном соглашении нужно строить на основе Совместной советско-японской декларации, в которой речь шла лишь о передаче двух островов. Согласно этой декларации от 19 октября 1956 года, Москва и Токио восстановили дипломатические и консульские отношения друг с другом.