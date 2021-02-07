Украина осудила высылку европейских дипломатов из России

«Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам. Решение России противоречит Венской конвенции и является еще одним примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву», — говорится в сообщении.