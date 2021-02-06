Медведев поддержал оппозицию Украины после цензуры телеканалов

Председатель «Единой России» , зампредседателя Совета безопасности выразил поддержку усилиям партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» по итогам телефонного разговора Дмитрия Медведева с руководителем политсовета украинской партии Виктором Медведчуком.

«В ходе разговора было отмечено, что действия президента Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова», — говорится в сообщении.

2 февраля Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание.