Политолог заявил о дипломатической войне между Россией и Западом

Политолог-американист заявил о начале холодной дипломатической войны России и Запада.

Эксперт напомнил о программной речи президента Джо Байдена и о выступлении госсекретаря Энтони Блинкена , осудившего высылку трех западных дипломатов из РФ за участие в незаконных уличных акциях. В обоих случаях в отношении России звучал ультимативный тон.

«Язык угроз был заявлен как основной, на котором администрация собирается разговаривать с Россией по большей части проблем», — отмечает Васильев.

По его словам, мы вступили с места в карьер в разновидность дипломатической войны.

«Холодная дипломатическая война между Россией и коллективным Западом будет основной частью наших взаимоотношений. Сегодня Америка формирует единый коллективный фронт Запада, именно поэтому Блинкен и вмешался в ситуацию с высылкой дипломатов. Все это согласованные действия», — сказал политолог.

Эксперт считает, что в Кремле ожидали подобных действий от новых обитателей Белого дома, которые «реанимировали скелет из шкафа» Обамы. Москва не намерена идти на поблажки. В ближайшее время противостояние на западном фронте продолжится.