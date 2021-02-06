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Москва

Политолог заявил о начале дипломатической войны между Россией и Западом 

Майк Габриелян 49 минут назад
Политолог заявил о дипломатической войне между Россией и Западом
Фото: ТАСС
Политолог-американист заявил о начале холодной дипломатической войны России и Запада.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Вашингтон перешел на язык войны и ультиматумов в общении с Россией. Поэтому дальнейшие отношения между странами будут только ухудшаться, пишет «Взгляд».
Эксперт напомнил о программной речи президента Джо Байдена и о выступлении госсекретаря Энтони Блинкена, осудившего высылку трех западных дипломатов из РФ за участие в незаконных уличных акциях. В обоих случаях в отношении России звучал ультимативный тон.

«Язык угроз был заявлен как основной, на котором администрация собирается разговаривать с Россией по большей части проблем», — отмечает Васильев.

По его словам, мы вступили с места в карьер в разновидность дипломатической войны.
Россия выслала трех дипломатов за участие в акциях

«Холодная дипломатическая война между Россией и коллективным Западом будет основной частью наших взаимоотношений. Сегодня Америка формирует единый коллективный фронт Запада, именно поэтому Блинкен и вмешался в ситуацию с высылкой дипломатов. Все это согласованные действия», — сказал политолог.

Эксперт считает, что в Кремле ожидали подобных действий от новых обитателей Белого дома, которые «реанимировали скелет из шкафа» Обамы. Москва не намерена идти на поблажки. В ближайшее время противостояние на западном фронте продолжится.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия выслала трех дипломатов ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.
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Политика , Владимир Васильев , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , ИСКРАН , Деловая газета "Взгляд"
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