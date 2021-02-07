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Зюганов заявил, что Тихановская и Навальная обслуживают чужие разведки 

РИА Новости и ещё 3 45 минут назад
Зюганов заявил, что Навальная обслуживает чужие разведки
Фото: ТАСС
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что Запад попытается сделать из супруги Алексея Навального Юлии "вторую Светлану Тихановскую", комментируя обращение Тихановской к Навальной.
Ранее лидер белорусской оппозиции Тихановская в интервью агентству Франс Пресс сравнила себя с супругой Навального Юлией, призвав ее "держаться, бороться и верить" и встать на место мужа.

"Я не удивлюсь, если это будет так, потому что это давно отработанный нашими противниками пример. Привыкли нам навязывать своих героев… В общем, прием не нов сам по себе… Вместо того, чтобы поправить и заставить своих мужей державе и народу служить, они обслуживают чужие разведки", — сказал Зюганов РИА Новости.

Член комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров также считает, что "уже обкатанный сценарий" с Тихановской в Белоруссии могут попытаться транслировать в РФ.

"Технологии цветных революций понятны, они происходят по миру, меняя форматы, уже 20 лет. Обновляются инструменты влияния, подходы в формировании общественного мнения, доставка информации, сам контент, но это все те же технологии. И интернет сейчас в них играет ключевую роль", — сказал Туров РИА Новости.

В 2020 году Сергей Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом, позже, по решению суда он оказался в заключении. Его жена Светлана впоследствии участвовала в избирательной кампании в качестве кандидата. Оппозиция считает ее победителем выборов. Тихановская выехала в Литву и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Тихановский является обвиняемым по ряду уголовных дел, срок содержания его под стражей ранее был продлен до конца февраля.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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Политика , Ив Роше , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Геннадий Зюганов , Артем Туров , Алексей Навальный , МИД , Госдума , КПРФ , ФСИН , РИА Новости , France-Presse
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