Зюганов заявил, что Навальная обслуживает чужие разведки

"Я не удивлюсь, если это будет так, потому что это давно отработанный нашими противниками пример. Привыкли нам навязывать своих героев… В общем, прием не нов сам по себе… Вместо того, чтобы поправить и заставить своих мужей державе и народу служить, они обслуживают чужие разведки", — сказал Зюганов РИА Новости.