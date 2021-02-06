Мишустин поздравил актера Владимира Заманского с 95-летием 

"Вы — человек большого таланта и удивительной судьбы, один из самых ярких драматических актеров. На театральной сцене и в кинематографе вы сыграли множество ролей, — отметил глава правительства. — Каждый раз вы проживаете разные судьбы, рассказываете пронзительные жизненные истории. Зрители искренне любят вас. Ведь фильмы с вашим участием дарят им встречу с настоящим искусством".