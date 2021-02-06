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Мишустин поздравил актера Владимира Заманского с 95-летием 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Мишустин поздравил актера Владимира Заманского с 95-летием
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино Владимира Заманского с 95-летием, назвав его одним из самых ярких драматических актеров. Телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Вы — человек большого таланта и удивительной судьбы, один из самых ярких драматических актеров. На театральной сцене и в кинематографе вы сыграли множество ролей, — отметил глава правительства. — Каждый раз вы проживаете разные судьбы, рассказываете пронзительные жизненные истории. Зрители искренне любят вас. Ведь фильмы с вашим участием дарят им встречу с настоящим искусством".

Владимир Заманский — российский актер, народный артист РСФСР (1988). Актер Московского театра "Современник" (1958-1966), Театра-студии киноактера (1972-1980), Театра им. М. Н. Ермоловой (1992-1998). Снимался в фильмах "Проверка на дорогах" (Государственная премия СССР; 1988), "Два капитана", "Не стреляйте в белых лебедей", "Завтра была война", сериале "Вечный зов" и др.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Заманский
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