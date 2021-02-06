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Москва

Жириновский заявил о своем вкладе в создание вакцины от коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем "личном вкладе" в развитие вирусологии, без которого российские ученые не смогли разработать препарат для профилактики COVID-19.
Он вспомнил случай, произошедший около десяти лет назад в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи. По словам парламентария, учреждению должны были отключить электричество за "неуплату по долгам", и тогда бы все хранившиеся препараты испортились.

"Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей", — заявил Жириновский в эфире радиостанции "КП".

Он возмутился, что ни один журналист до сих пор не освещал эту историю и не отметил его вклад.

"Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная", — заключил политик.

Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" создали ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций на базе хорошо изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека. В августе препарат получил регистрацию Минздрава, а с декабря им начали прививать россиян.
Вакцины от COVID-19 научились делать эффективнее в десять раз
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Видео , Владимир Жириновский , Минздрав РФ , ЛДПР , Российский фонд прямых инвестиций
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