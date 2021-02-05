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В Госдуме оценили идею о моратории на достройку «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Госдуме оценили идею о моратории на достройку «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Антон Морозов назвал предложение коллеги из бундестага Норберт Реттгена ввести мораторий на завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" истерикой, сообщает "Дума ТВ".
Ранее Реттген предложил России, США и Евросоюзу провести переговоры и убедиться, что газопровод не будет "использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран".
Морозов отметил, что предложение немецкого депутата — одна из многочисленных антироссийских инициатив. Он исключил использование газопровода в качестве "геополитического оружия".

"Я думаю, что рано или поздно эта истерика прекратится. Мы реализуем этот проект, "Северный поток — 2", по просьбе наших немецких партнеров. Они испытывают экономический кризис и им необходимо расширять поставки дешевых, экологически чистых энергоресурсов", — сказал парламентарий.

Он также выразил сомнения в том, что идея немецкого депутата найдет понимание в стране.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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Комментарии 3
Политика , Антон Морозов , Бундестаг , ЕС , Госдума , США
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