"Я думаю, что рано или поздно эта истерика прекратится. Мы реализуем этот проект, "Северный поток — 2", по просьбе наших немецких партнеров. Они испытывают экономический кризис и им необходимо расширять поставки дешевых, экологически чистых энергоресурсов", — сказал парламентарий.