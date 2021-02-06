Украина поддержала дипломатов, которых выслали из РФ

Украина высказалась по поводу высылки трёх европейских дипломатов из Москвы за участие в несогласованных акциях в Москве. МИД страны выразил солидарность с ними.
Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам, — заявил Киев.
Сообщение опубликовано в Twitter внешнеполитического ведомства Украины.
Троих дипломатов из Германии, Швеции и Польши заметили на улицах Москвы во время протестных акций. Российский МИД в пятницу объявил их персонами нон грата и попросил их покинуть страну.
Поведение европейских дипломатов неприемлемо и не соответствует их дипломатическому статусу, заявила Москва. Ангела Меркель посчитала высылку неоправданной, а представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал Россию пересмотреть решение.
Как писал NEWS.ru, в Швеции тоже прокомментировали высылку своего дипломата из Москвы после его участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Там заявили, что оставляют за собой право на ответные меры по отношению к российским представителям дипмиссии.