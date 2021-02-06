Украина поддержала дипломатов, которых выслали из РФ

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Украина высказалась по поводу высылки трёх европейских дипломатов из Москвы за участие в несогласованных акциях в Москве. МИД страны выразил солидарность с ними.

Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам, — заявил Киев.

Сообщение опубликовано в Twitter внешнеполитического ведомства Украины.

Троих дипломатов из Германии, Швеции и Польши заметили на улицах Москвы во время протестных акций. Российский МИД в пятницу объявил их персонами нон грата и попросил их покинуть страну.

Поведение европейских дипломатов неприемлемо и не соответствует их дипломатическому статусу, заявила Москва. Ангела Меркель посчитала высылку неоправданной, а представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал Россию пересмотреть решение.