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Москва

Украина поддержала дипломатов, высланных из России 

News.ru и ещё 23 25 минут назад
Украина поддержала дипломатов, которых выслали из РФ
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Украина высказалась по поводу высылки трёх европейских дипломатов из Москвы за участие в несогласованных акциях в Москве. МИД страны выразил солидарность с ними.

Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам, — заявил Киев.

Сообщение опубликовано в Twitter внешнеполитического ведомства Украины.
Троих дипломатов из Германии, Швеции и Польши заметили на улицах Москвы во время протестных акций. Российский МИД в пятницу объявил их персонами нон грата и попросил их покинуть страну.
Поведение европейских дипломатов неприемлемо и не соответствует их дипломатическому статусу, заявила Москва. Ангела Меркель посчитала высылку неоправданной, а представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал Россию пересмотреть решение.
Как писал NEWS.ru, в Швеции тоже прокомментировали высылку своего дипломата из Москвы после его участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Там заявили, что оставляют за собой право на ответные меры по отношению к российским представителям дипмиссии.
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Политика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , МИД , ЕС , Германия , Москва , Польша , Санкт-Петербург , Стокгольм , Швеция
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