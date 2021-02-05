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Москва

МИД Польши пообещал выслать российского дипломата 

РИА Новости 18 минут назад
МИД Польши пообещал выслать российского дипломата
Фото: Reuters
МИД Польши заявил о намерении выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата Польши, рассказал РИА Новости посол РФ в республике Сергей Андреев.
МИД РФ ранее сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.
Посол сообщил, что в пятницу он был приглашен в МИД Польши, где с ним беседовал заместитель министра Марчин Пшидач. Речь шла об объявлении Россией персонами нон грата нескольких дипломатов стран ЕС, в том числе Польши.

"Речь шла как раз об этом. Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", — рассказал Андреев.

"Было сказано, что, как обычно бывает в таких ситуациях… если российская сторона не пересмотрит своего решения, то польская сторона может рассмотреть вопрос об ответных мерах", — добавил собеседник агентства.

Россия выслала трех дипломатов за участие в акциях
По его словам, в ходе беседы "было добавлено, что это решение польской стороны будет приниматься по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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Политика , Дмитрий Песков , Сергей Андреев , МИД , ЕС , РИА Новости
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